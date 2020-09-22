Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

ISPARTA (İHA) – Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın Senirkent ilçesinin köylerinde uyuşturucu madde satışı yapacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre; 19 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen operasyonda A.Ç. (30), Y.U. (28), H.D. (31), H.Ç, (22) ve M.A.B. (26) isimli 5 şüpheli yakalandı. Yapılan üst ve araç aramasında 12 gram metamfetamin, 13 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet ve suçtan elde edilen 930 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Ç. (30) uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ISPARTA