Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı önceden tespit edilen ve takibe alınan şahıslara yönelik Çifteler ilçesi merkezli bir operasyon başlattı. Eskişehir kent merkeziyle eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda E.D., S.Y., B.Y., B.K. ve İ.B. isimli şüpheliler yakalanarak, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda;183 gram kannabinoid (bonzai) maddesi, 5 gram esrar, 4 adet, uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet 9 milimetre. ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkıdan bozma tabanca ve 2 adet fişek,1 adet kama ele geçirildi.

Çifteler İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan E.D., S.Y., isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna sevk edilirken, şüpheli S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler B.Y., B.K. ve İ.B.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR