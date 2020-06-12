Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Sümer ve Sinanpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 93,7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 180 lira ele geçirildi.

Şüpheliler Y.Ö. (41), S.Y. (37), S.D. (43), Ü.U. (50) ve B.K. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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