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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

30.09.2021 15:46
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda Yenibağlar, 71 Evler ve Batıkent Mahallelerinde önceden belirlenen evlerde yapılan baskınlarda gerçekleştirilen aramalarda 70,30 gram metamfetamin, 345,46 gram esrar, 19 kök ekili hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan emniyette işlemleri yapılan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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