Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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