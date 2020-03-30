Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aramalarda 1 kilo 557 gram kubar esrar ile bir av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Borçka ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yapıldı.

Artvin 'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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