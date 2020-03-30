Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
7 saat önce
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Borçka ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda 1 kilo 557 gram kubar esrar ile bir av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:49 Kaynak: AA
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