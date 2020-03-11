Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

30 dakika önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt, Çukurova ilçesindeki Huzurevleri, Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel ve Atakent mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 uyuşturucu hap, 284 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 430 lira ele geçirildi. Şüpheliler Ç.A, V.N, İ.P, C.B, M.C.G. ve E.D gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Bu sırada yüzünü kazağıyla kapatan bir şüpheli önündeki basamağı fark edemeyerek takılarak yere düştü. Zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.A, V.N. ve İ.P. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:03 Kaynak: AA
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