Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda, 997 uyuşturucu hap, 210 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey, Gülbahçesi ve Şakirpaşa mahallelerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 6'sına ev hapsi cezası verildi.

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