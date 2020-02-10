Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi, Hürriyet ve Tellidere ile Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 20 gram esrar, 564 gram sentetik uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi, H.A, S.K, M.B, Ş.B, M.Ü, K.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Ü, K.K. ve M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:51 Kaynak: AA
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