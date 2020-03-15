Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Gülpınar, Yeşilyurt ve Hürriyet ile Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa ve Dedekorkut mahallelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekip, evlerden birinde kadın şüpheli K.B'nin (57) şalvarının cebinde Yeşil reçeteyle satışı yapılan uyuşturucu etkili 14 hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 2 bin 355 lira buldu.

Operasyon kapsamında, diğer adreslerde 495 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap daha ele geçiren ekipler, zanlılar S.G. (21), T.Ç. (30), A.A. (32), S.B. (29), E.Y. (19) ve E.B'yi (20) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.G, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.B, T.Ç, A.A. ve S.B. tutuklandı, E.Y. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı

Son Dakika Haberleri
17:13 İBB MECLİSİ KARAR VERDİ; SOKAĞIN ADI "CİVELEK" OLARAK KALDI
17:12 Sarp Sınır Kapısı, yolcu geçişlerine kapatıldı
17:12 Salgın hastalıklarla mücadele tam gaz
17:12 Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi
17:12 CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 17:18:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]