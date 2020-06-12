Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için başlattığı çalışmalar kapsamında, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de katıldığı 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 11,24 gram esrar, 1017 gram metamfetamin, 0,26 gram bonzai, 1 uyuşturucu hap, 4 tabanca ile 36 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 6'sı ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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