Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 aylık hamile kadın torbacı tutuklandı

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Torbacıların uyuşturucu madde ticari yaptığı anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te narkotimler tarafından özel harekat polislerinin desteğiyle birçok adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın torbacı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Nefes kesen operasyon ve torbacıların uyuşturucu madde ticareti yaptığı o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta Cumartesi günü İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü "Güven İstanbul" projesi kapsamında kentte nüfus yoğunluğunun olduğu ilçelerde, suça ve suçlulara göz açtırmamak amacıyla geniş güvenlik önlemleriyle operasyon başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te çok sayıda adreste uyuşturucu madde depolandığı ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının da uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. İhbarları ve gelen bilgileri değerlendiren narkotimler, günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı.



Ermeni kadın torbacının evinde 40 kilogram uyuşturucu bulundu

Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle Fatih Yedikule'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyonda koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren polis, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Adreslerde didik didik aramaya yapan narkotimler, çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalara devam eden polis, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile hassas terazinin yanı sıra bir odada bazanın altında depolanmış yaklaşık 40 kilogram "skunk" diye tabir edilen genetiği değiştirilmiş ot esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere ve bulunan malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu. Operasyonda Mehmet Ali O, İsmail K, Şehmus T, Mehmet T, Ermenistan uyruklu Nazirakhon K.P. ve Hasmik H.P isimli şahıslar gözaltına alındı.



Torbacıların uyuşturucu ticareti yaptığı anlar kamerada

Operasyonda yakalanan zehir tacirlerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 şahıs kaldırımda sohbet ederek yürüyor. Yürüme sonrasında şahıslardan biri uyuşturucu madde dolu olan poşeti diğerine veriyor. Poşeti alan diğer şahıs kamera açısından çıkarak uzaklaşıyor.

Çalışmalarını sürdüren narkotimler Molla Gürani Mahallesi Fatih Molla Gürani Mahallesi Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sokak üzerinde bir eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 9 aylık hamile Doğu Türkistan uyruklu Nergiza A.'yı gözaltına aldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Nazirakhon K.P.'ya ev hapsi cezası verilirken, Hasmik H.P. ve Nergiza A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.