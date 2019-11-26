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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan Afgan şüpheli tutuklandı
7 saat önce
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:00 Kaynak: AA
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı ve hareketlerinden şüphelendikleri Afganistanlı Mohammad Hashim B'yi gözaltına aldı.
Üst aramasında 5 parça 2,77 gramlık metamfetamin bulunan şüphelinin göçmen kaçakçılığından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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