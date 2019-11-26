Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan Afgan şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan Afgan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan Afgan şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı ve hareketlerinden şüphelendikleri Afganistanlı Mohammad Hashim B'yi gözaltına aldı.

Üst aramasında 5 parça 2,77 gramlık metamfetamin bulunan şüphelinin göçmen kaçakçılığından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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