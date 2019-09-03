Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi

4 saat önce

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evlerinde yapılan aramada 70 gram esrar ele geçirilen Ç.A. ve eşi B.A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi, System.String[]

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evlerinde yapılan aramada 70 gram esrar ele geçirilen Ç.A. ve eşi B.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada Ç.A. ve eşi B.A.'nın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 70 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan çift emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu 43 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı Batman'da devriye görevinden evine dönen bekçi, silahlı saldırıyla öldürüldü Justin Bieber Instagram'da şöhreti, uyuşturucuyu ve depresyonu anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]