Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi (2)
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi (2)

4 saat önce

KOCASI TUTUKLANDIZonguldak'ta, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Ç.A. ve eşi B.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

KOCASI TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Ç.A. ve eşi B.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ç.A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, B.A. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
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