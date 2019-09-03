Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi (2)
4 saat önce
KOCASI TUTUKLANDIZonguldak'ta, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Ç.A. ve eşi B.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
KOCASI TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Ç.A. ve eşi B.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ç.A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, B.A. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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