Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

25 dakika önce

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, il merkezi ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, T.S. ve A.U. yakalandı, aramalarda ise 5 gram esrar ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen T. S. tutuklandı, A.U. yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza
İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 00:25:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]