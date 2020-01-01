Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iki gün önce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, operasyon kapsamında bir adreste narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada mutfak bölümünde ve bahçede toprağa gömülü 8 kilo 700 gram esrar ile başka adreste 165 gram eroin ele geçirdiği öğrenildi.

Adana'da 2 gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 18'i gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:35 Kaynak: AA
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