Uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyrukla 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda muhtelif miktarlarda eroin, afyon sakızı ve metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet hassas terazi ve 31 adet uyuşturucu satışında kullanılan pipet ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU