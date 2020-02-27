Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

7 saat önce

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ekiplerce gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Narkotik köpeği Vita'nın da katıldığı operasyonda 3 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve 3 adet lyrica (Lilika) ve kullanım aparatları ele geçirildi. Soma Emniyetinin ve Manisa narkotik ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyon sırasında gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda göz açtırmayan Soma İlçe Emniyet Müdürlüğünün operasyonlara rutin olarak devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Narkotik, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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