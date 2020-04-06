Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
6 saat önce
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bir evde arama yapıldı.
Aramada 216 gram kokain, 2 bin 742 uyuşturucu hap, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:01 Kaynak: AA
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