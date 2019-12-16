Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı

6 saat önce

Başkentte uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların evinde kalaşnikof bulundu.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı, System.String[]

Başkentte uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların evinde kalaşnikof bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği bünyesinde kurulan özel tim, Altındağ ilçesinde şüphelendikleri 4 kişiyi takibe başladı.

Takibin ardından kimlik kontrolü yapılan kişilerin üst aramasında bir tabanca ve birkaç gramlık paketler halinde eroin bulundu.

Yasal izinlerin ardından zanlılara ait evde yapılan aramada kalaşnikof ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yunus ekiplerince, geçen ay Mamak ilçesinde 42 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
21 yıl önce çekilen Gemide filminin bir sahnesinde gerçekten uyuşturucu madde içildiği ortaya çıktı Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

Son Dakika Haberleri
17:16 Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika
17:15 Isparta'da otomobiller çarpıştı 4 yaralı-ek - Son Dakika
17:14 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Son Dakika
17:14 CLPA Almanya'da en yeni açık ağ teknolojisini tanıttı - Son Dakika
17:14 İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:21:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]