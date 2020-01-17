Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı (2) - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIBolu'da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda, evinde 552 uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi A.Ç.K. (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Bolu'da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda, evinde 552 uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi A.Ç.K. (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
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