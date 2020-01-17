Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı (2) - Son Dakika

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Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIBolu'da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda, evinde 552 uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi A.Ç.K. (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bolu'da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda, evinde 552 uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi A.Ç.K. (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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