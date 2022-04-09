UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKIN AKRABA 7 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKIN AKRABA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

09.04.2022 12:30

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'İlkbahar' adı verilen operasyonda gözaltına alınan hepsi yakın akraba 9 kişiden 7'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'İlkbahar' adı verilen operasyonda gözaltına alınan hepsi yakın akraba 9 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde, E.M.'nin elebaşılığında uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerinde operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı İlkbahar' adı verilen operasyonda, çekmecelerde, çoraplar içinde satışa hazır, fişeklenmiş 2 kilo 200 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Aynı aileden E.M., G.M., G.M., M.Ç., N.M., R.D., İ.Ç., B.M. ve yaşı 18'den küçük S.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaşı 18'den küçük olan S.Ç., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden E.M., G.M., G.M., M.Ç., N.M., R.D. ve İ.Ç. tutuklandı, B.M.?ye ise ev hapsi cezası verildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKIN AKRABA 7 KİŞİ TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKIN AKRABA 7 KİŞİ TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKIN AKRABA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, İlkbahar, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKIN AKRABA 7 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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