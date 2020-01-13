Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR ve Antalya'da cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede, System.String[]
AFYONKARAHİSAR ve Antalya'da cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan takibin ardından ilçede bulunan 24 adresle Antalya'daki bir adrese geçen cuma günü 'şafak operasyonu' düzenledi. Jandarma ekipleri Sandıklı'daki baskınlarda 24 şüphelinin kaldığı adreslerde yaptıkları aramalarda 110 gram eroin, 30 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Antalya'da gözaltına alınan şüpheli de Afyonkarahisar'a getirildi.

Şüpheliler Afyonkarahisar'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü. İfade işlemlerinin ardından şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


- Afyonkarahisar
Antalya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar
Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara cinayetinde yeni detaylar Sanık avukatı: Dilara'nın cesedi 1 ay saklandı

Son Dakika Haberleri
20:48 İbb meclis toplantısı yapıldı; gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika
20:45 Sağlık Bakanlığından anestezi ilacı açıklaması - Son Dakika
20:45 Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı - Son Dakika
20:44 İBB Meclis toplantısı yapıldı; Gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika
20:43 Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4) - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 20:52:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]