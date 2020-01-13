Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2)

7 saat önce

15'İ TUTUKLANDIAfyonkarahisar ve Antalya'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2), System.String[]

15'İ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar ve Antalya'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 4'ü ise adli kontrolle bırakıldı. 1'i 17 yaşında olan 15 şüpheli ise sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
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