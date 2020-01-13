Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

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Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2)
7 saat önce
15'İ TUTUKLANDIAfyonkarahisar ve Antalya'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
15'İ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar ve Antalya'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 4'ü ise adli kontrolle bırakıldı. 1'i 17 yaşında olan 15 şüpheli ise sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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