UYUŞTURUCU PARASI İÇİN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de, iki farklı binadan bisiklet çalan ve güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık şüphelisi yakalandı. İfadesinde, çaldığı 2 bisikleti uyuşturucu temin etmek için tanımadığı şahıslara sattığını beyan eden H.T. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes ve Raufbey Mahallelerinde ki iki farklı adreste meydana gelen bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bina ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin daha önceden 18 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan H.T. olduğunu tespit etti. Zanlı, kısa sürede ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, çaldığı 2 bisikleti uyuşturucu temin etmek için tanımadığı şahıslara sattığını beyan eden H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.