Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı - Son Dakika

Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı

12.02.2021 11:02
Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı, System.String[]

Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı 'Memi' lakaplı azılı hırsız, sevgilisiyle birlikte kablo çalarken JASAT'a yakalandı Denizli'de uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte kablo çalan sabıkalı hırsız, JASAT'ın sıkı takibinden kaçamadı.

Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı

'Memi' lakaplı azılı hırsız, sevgilisiyle birlikte kablo çalarken JASAT'a yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte kablo çalan sabıkalı hırsız, JASAT'ın sıkı takibinden kaçamadı. 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesinin Pınarkent Mahallesi'nde hafta sonu bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Müşterek yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelemesi sonucu olayı gerçekleştiren şüpheliler ve araç tespit edildi. Hırsızlık olayının şüphelileri Mehmet D. ve sevgilisi Vesile M'nin (22), Denizli kent merkezine doğru seyretmeleri nedeniyle emniyet birimleriyle de bilgi paylaşımı yapıldı.

Polisten 30 kilo metre kaçtı

Olaydan 3 gün sonra, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan 61 AAZ 035 plakalı otomobili fark edince aracı durdurmak istedi. Mehmet D., polisin dur ihtarına uymayarak yanında bulunan sevgilisiyle birlikte kaçmaya başladı. Kırmızı ışık ihlali yaparak hızla seyreden otomobil, 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan Mehmet D. ve Vesile M. saklandıkları bir evin bahçesinde yakaladı.

Hırsızlık yapıp uyuşturucu alıyorlardı

Alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ile kısıtlamayı ihlalden işlem yapılan çift, hırsızlık olayıyla ilgili olarak JASAT'a teslim edildi. Kablo hırsızlığı olayının şüphelisi Mehmet D., suçu sevgilisi Vesile M. ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Her ikisinin de uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen çiftin, hırsızlık mallarının satışından elde ettikleri parayla uyuşturucu alıp kullandıkları iddia edildi.

Sevgililerin yapılan GBT sorgusunda Mehmet D'nin 22, sevgilisi Vesile M'nin ise 10 ayrı suç dosyasının olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen ve 'Memi' lakabını kullanarak çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenilen Mehmet D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Vesile M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı
Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı
Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı
Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı

Uyuşturucu, Hırsızlık, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nihat Özdemir'den G.Saray'ın tarih değişikliği isteğine veto: Program aynen uygulanacak Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor         
10:33
Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti         
10:21
Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü         
09:57
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi         
09:38
İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü         
09:19
İzmir'deki hortum park halindeki 1,5 tonluk aracı 170 metre uçurdu İzmir'deki hortum park halindeki 1,5 tonluk aracı 170 metre uçurdu         
09:01
FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen hücre evinde yakalandı FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen hücre evinde yakalandı         
08:51
Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı         
08:33
Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi         
08:26
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor         
07:37
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 11:06:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei