Uyuşturucu parası isteyen oğlunu, av tüfeği ile vurdu - Son Dakika

Saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Beşikli Sokak'ta meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Bekir Y., evde babası Cuma Y.'den uyuşturucu almak için para istedi.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Bekir Y., olumsuz yanıt aldığı babası ile tartışmaya başladı. Bu sırada Cuma Y., av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Bekir Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cuma Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KIZLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ailenin, olayı duyarak evin önüne gelen 2 kızı da sinir krizi geçirdi. Acılı aile üyelerini komşular teskin etmeye çalıştı. Bekir Y.'nin cansız bedeni ise olay yeri incelemelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

ANNE HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Emniyette sorgulanan Cuma Y.'nin, ilk ifadesinde, tüfeği kendisini korumak için eline aldığını söylediği belirtildi. Cuma Y.'nin eşi Naile Y.'nin ise rahatsızlığı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.