Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü (2)
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Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü (2)

6 saat önce

YÜZÜNDEKİ TIRNAK İZLERİ DİKKAT ÇEKTİAdana'da, uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi başına odunla defalarca vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eskici Erol G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü (2), System.String[]

YÜZÜNDEKİ TIRNAK İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Adana'da, uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi başına odunla defalarca vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eskici Erol G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Erol G.'nin yüzünde tırnak izlerinin olduğu görüldü. Erol G., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
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