Uyuşturucu Patronu Escobar ile Ünlenen Kapı Kaldırılıyor

- Uyuşturucu patronu Escobar ile ünlenen kapı kaldırılıyorBOGOTA - Kolombiya'da uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria ile adını duyuran Hacienda Napoles Tematik Parkı'nın girişinde bulunan Hacienda Napoles kapısı kaldırılıyor.

- Uyuşturucu patronu Escobar ile ünlenen kapı kaldırılıyor



BOGOTA - Kolombiya'da uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria ile adını duyuran Hacienda Napoles Tematik Parkı'nın girişinde bulunan Hacienda Napoles kapısı kaldırılıyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota ile Medellin şehri arasındaki uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria'nın çiftlik olarak inşa ettiği ancak ölümünden sonra tematik parka dönüştürülen Hacienda Napoles Tematik Parkı'nın girişindeki Hacienda Napoles kapısı kaldırılıyor. Kapının sökülme çalışmaları kapsamında Escobar'ın ABD'ye ilk uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirdiği uçağın replikası da kaldırıldı. Uçağın replikası yerine ise ünlü hipopotam Vanessa'nın görüntüsü yerleştirilecek.

Tematik parkın Genel Müdürü Oberdn Martnez, uygulamanın yaklaşık 10 yıldır hayata geçirilmek istendiğini ifade ederek, ülkenin imajı için bunun doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Hacienda Napoles kapısı, uyuşturucu baronu Escobar tarafından 7 bin dönümlük çiftliğin girişi için inşa ettirilmişti. Çiftlik içinde bir futbol sahası, köşk, dinozor heykelleri, suni göller, boğa güreşi arenası, uçak pisti, tenis kortu, hayvanat bahçesi bulunuyor. Devasa çiftlik Escobar'ın ölümüyle tematik parka dönüştürülmüştü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Haluk Levent'e Teşekkür Etti

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı