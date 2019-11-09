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Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti

Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti

6 saat önce

Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti Apartmanda çıkan uyuşturucu tartışmasında 1 kişi öldü Cinayet zanlısı kaçarken olayın gerçekleştiği evin uyuşturucu ticareti yapmak için kullanıldığı ortaya çıktıDENİZLİ - Denizli'de iddialara göre, uyuşturucu paylaşma mevzusu yüzünden çıkan...

Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti

Apartmanda çıkan uyuşturucu tartışmasında 1 kişi öldü

Cinayet zanlısı kaçarken olayın gerçekleştiği evin uyuşturucu ticareti yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de iddialara göre, uyuşturucu paylaşma mevzusu yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan bir şahıs hayatını kaybetti. Katil zanlısı olduğu iddia edilen Umut Y., isimli şahıs ise polis tarafından alınırken, olayla ilgili kavga esnasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki daire de meydana geldi. İddialara göre, aynı evde kalan Umut Y., ve arkadaşı Eray Kaplan ile uyuşturucu paylaşma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oda da bulunan Umut Y., iddialara göre Kaplan'ı bıçakladı. Evde kalan diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Kaplan'ın öldüğünü belirledi. Kapla'nın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası polis evde bulunan 4 şahsı gözaltına aldı. Cinayetin katil zanlısı olduğu öne sürülen ve olaydan sonra kaçan Umut Y.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Umut Y. ile diğer arkadaşlarının cinayetin işlendiği evi uyuşturucu ticareti yapmak için kullandıkları öne sürüldü.

Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti

Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:36 Kaynak: İHA
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