Uyuşturucu sanığı 3 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 3 kişiye ceza yağdı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada sakız kutusu içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve operasyon kapsamında gözaltına alınan A.K., H.M. ve S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugün Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar A.K., H.M., S.S. ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendilerini savunan sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, içici olduklarını söyleyerek beraat etmek istediklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan A.K.'ye 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL para cezası, H.M.'ye 15 yıl hapis, 30 bin TL para cezası, S.S.'ye ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 8 bin 440 TL para cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. - KAYSERİ