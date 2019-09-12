Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu sanığı çifte hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu sanığı çifte hapis cezası

2 saat önce

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan emekli Osman K. (50) 10 yıl, tutuksuz yargılanan eşi Hülya K. (33) ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu sanığı çifte hapis cezası, System.String[]

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan emekli Osman K. (50) 10 yıl, tutuksuz yargılanan eşi Hülya K. (33) ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 10 Mayıs'ta,  uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Evlerinde 30,80 gram metamfetamin ele geçirilen Osman K. ve Hülya K. çifti gözaltına alındı. Osman K. tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Osman K., "Böyle bir suç işlemedim. Yüce mahkemenizin vicdanına sığınıyorum, eşim dışarıda mağdur oldu. Eşimin bu suç ile hiçbir alakası yok, ben getirirdim, eşim içerdi" diye konuştu. Hülya K. ise, suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

EŞİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman K.'ya, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para, tutuksuz sanık Hülya K.'ya da aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL para cezası verdi. Mahkeme heyeti, Hülya K.'nın tutuklanmasına karar verdi.

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı
Aym'den, evli erkekle ilişki yaşayınca memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı Çağla şıkel, vergide usulsüzlük davasından beraat etti Fransa'da yargılanan Suudi Prenses Bint Salman'a 10 ay hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:20:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu sanığı çifte hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]