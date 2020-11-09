Uyuşturucu sanığı iki kişiye toplamda 33 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan iki kişiye ayrı ayrı ayrı 16 yıl 6 ay hapis ve 30 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda, F.K., A.N. ve T.A., bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.K. ve N.K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar F.K., A.N., tutuksuz sanık T.A. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan F.K. ve A.N., uyuşturucu ticareti yapmadıklarını söyleyerek, beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda F.K. ve A.N.'ye ayrı ayrı 16 yıl 6 ay hapis ve 30 bin TL adli para cezası verdi. Ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına, tutuksuz sanık T.A.'nın ise beraatına hükmedildi. - KAYSERİ