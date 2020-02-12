Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu olarak yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu olarak yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.


Kayseri İl Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasın yönelik düzenlenen operasyonda Ş.K., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ş.K. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Ş.K., suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Ş.K.'nın suçunu sabit bularak, sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:05:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]