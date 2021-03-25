Uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı
25.03.2021 22:37
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde satıcısı olan ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotim ekibi tarafından takibe alınan G.D.,K.A.,F.K. ve E.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılırken, yapılan arama sonucu yaklaşık 145 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 109 adet Sentetik ecza ele geçirildi. - ZONGULDAK
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