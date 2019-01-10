Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satan Ayakkabı Boyacısına Hapis Cezası

Uyuşturucu Satan Ayakkabı Boyacısına Hapis Cezası

1 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Uyuşturucu Satan Ayakkabı Boyacısına Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Hüdayet Kuyuci (48) ile avukatı hazır bulundu.

Geçmişte uyuşturucu kullandığını, tedavi görerek bıraktığını ileri süren Kuyuci, "Olayla hiçbir alakam yok. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum ederek, hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Eskişehir'de 18 Temmuz 2018'de Ömerağa Mahallesinde bir kişiye oyun kartına sarılı uyuşturucu maddeyi 50 lira karşılığında sattığı iddiasıyla gözaltına alınan ayakkabı boyacısı Hüdayet Kuyuci, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, 3. Sayfa
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