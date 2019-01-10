Uyuşturucu Satan Ayakkabı Boyacısına Hapis Cezası

Eskişehir
'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Hüdayet Kuyuci (48) ile avukatı hazır bulundu.
Geçmişte uyuşturucu kullandığını, tedavi görerek bıraktığını ileri süren Kuyuci, "Olayla hiçbir alakam yok. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.
Suçlamaları reddeden sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum ederek, hükmen tutuklanmasına karar verdi.
Eskişehir'de 18 Temmuz 2018'de Ömerağa Mahallesinde bir kişiye oyun kartına sarılı uyuşturucu maddeyi 50 lira karşılığında sattığı iddiasıyla gözaltına alınan ayakkabı boyacısı Hüdayet Kuyuci, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.