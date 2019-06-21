Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satarken değil, gazetecileri görünce utandı
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Uyuşturucu satarken değil, gazetecileri görünce utandı

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satarken değil, gazetecileri görünce utandı, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne çekiyorsun ki, sana ne yaptım. Al çek" diyerek tepki gösterdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 2 ay süren teknik takipli çalışmalarda 57 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından uyuşturucu madde ticareti yapan 12 şahsın yakalanması için il genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 157 personel ve bir narkotik köpeğinin katıldığı şafak operasyonunda ve ara yakalamalarda 423.56 gram metemfetamin maddesi, 7.81 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 29 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, sağlık kontrolü sırasında kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, "Ne çekiyorsun ki, sana ne yaptım. Al çek" diyerek tepki gösterdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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