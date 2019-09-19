Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı

1 saat önce

Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandıADANA - Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı.

Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı

Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı

ADANA - Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis geçtiğimiz günlerde önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde Birdal B. isimli kişinin bonzai sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye baskın düzenleyen polis zanlıyı yakaladı. İddiaya göre, zanlının üst aramasında 6,03 gram bonzai ile 305 lira para bulundu.

Polis merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesinde İrfan O. isimli şahsın da esrar sattığı ihbarını alarak adrese baskın yaptı. Baskında iddiaya göre zanlının üst aramasında 3.76 gram esrar ele geçirildi. İki zanlı emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bağcılar'da polis, gürültü şikayetiyle gittiği iş yerinde 108 kaçak göçmenle karşılaştı
Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]