Uyuşturucu satarken polise yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satarken polise yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satarken polise yakalandı

6 saat önce

Samsun'da bir kişi, 3 kişiye uyuşturucu satarken polise yakalandı.

Uyuşturucu satarken polise yakalandı, System.String[]

Samsun'da bir kişi, 3 kişiye uyuşturucu satarken polise yakalandı.


Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.D.'yi takibe aldı. M.D. ile irtibat kuran 3 şahıstan 3 paket halinde 1,29 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada 31,35 gram bonzai, 7 adet ekstasy hap, 3 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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