Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı.

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.K'yı (21) takibe aldı. Ekipler, ilçe merkezinde S.K'yı, Y.P'ye (23) uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan S.K'nın üst aramasında iç çamaşırı içine gizlenmiş halde ayrıca evinde de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Y.P. ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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