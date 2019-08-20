Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

1 saat önce

Niğde'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı, System.String[]
Niğde'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri "Sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir erkek berberin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Berber olan A.K.S'nin iş yerine gelen B.E. ve M.G. uyuşturucu madde satın alırken yakalandı.

Yapılan aramada B.E.'nin üzerinden 1,50 gram, M.G'nin üzerinden ise 6,31 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Berber A.K.S'nin iş yerinde yapılan aramada berber koltuğunun metal ayak kısmında gizlenmiş vaziyette 7,61 gram esrar bulundu. M.G. ve B.E. işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Berber A.K.S Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. - NİĞDE
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
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