Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
1 saat önce
Niğde'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri "Sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir erkek berberin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Berber olan A.K.S'nin iş yerine gelen B.E. ve M.G. uyuşturucu madde satın alırken yakalandı.
Yapılan aramada B.E.'nin üzerinden 1,50 gram, M.G'nin üzerinden ise 6,31 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Berber A.K.S'nin iş yerinde yapılan aramada berber koltuğunun metal ayak kısmında gizlenmiş vaziyette 7,61 gram esrar bulundu. M.G. ve B.E. işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Berber A.K.S Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. - NİĞDE
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