Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandılar

6 saat önce

Manavgat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 87 gram sentetik uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişiden Ü.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandılar, System.String[]

Manavgat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 87 gram sentetik uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişiden Ü.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Geçen hafta Salı günü Manavgat'ta Antalya Valisinin katılımıyla faaliyete başlayan Sarılar Jandarma Karakolu, mahallede suç ve suçlularla mücadele için çalışmalarına hızlı başladı. Sarılar Mahallesi'nde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, suç araştırma ve istihbarat ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda U.Ü.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliyi, A.S. ve S.Ö.'ye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 87 gram sentetik uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden A.S. ve S.Ö. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Ü.U. ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan şüpheli Ü.U. tutuklandı. - ANTALYA

Manavgat, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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