Uyuşturucu satarken yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satarken yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu satarken yakalanan 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta park ve kafelerde uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, tutuklandı.

Uyuşturucu satarken yakalanan 5 kişi tutuklandı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta park ve kafelerde uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kafelerde, sokak aralarında ve parklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 'torbacı diye tabir edilen sokak satıcıları S.P., C.K., M.D., S.U.ve N.K.'yi takibe aldı. Polis, şüphelileri, gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 şüphelinin üzerinde satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Torbacılardan uyuşturucu alan 22 kişi hakkında da işlem yapıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
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