Uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıs tutuklandı.



Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.D.'yi takibe aldı. M.D. ile irtibat kuran 3 şahıstan 3 paket halinde 1,29 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada 31,35 gram bonzai, 7 adet ekstasy hap, 3 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN