Uyuşturucu satarken yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Erdemoğlu Bulvarı'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini alan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, bir kişiyi takibe aldı. Ekipler bir süre sonra E.D. adlı şahsı, S.T. adlı kişiye uyuşturucu madde sattığı esnada yakaladı. S.T. adlı kişiye 'uyuşturucu madde alma', E.D. adlı şahsa ise 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan işlem yapıldı.



Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan E.D. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN