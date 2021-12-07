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Uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satarken yakalandı

07.12.2021 16:20
Uyuşturucu satarken yakalandı

Samsun'da 4 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ile yakalandı.

Samsun'da 4 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen U.A.'yı takibe aldı. U.A. hakkında yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıs ile fiziki teması görülen 4 kişiden 4 paket halinde 0,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın devamında U.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 paket halinde 8,64 gram esrar maddesi, 0,02 gram metamfetamin maddesi, 35 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet makas, uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan 2 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 160 TL ele geçirildi.

Şüpheli U.A. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu satarken yakalandı
Uyuşturucu satarken yakalandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika


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