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Uyuşturucu satarken yakalandı "uyuşturucunun ticaretini yapmadım" dedi - Son Dakika

Uyuşturucu satarken yakalandı "uyuşturucunun ticaretini yapmadım" dedi

15.02.2022 13:38

- Uyuşturucu satarken yakalandı "uyuşturucunun ticaretini yapmadım" dedi Aksaray'da uyuşturucu madde satarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, "uyuşturucunun ticaretini yapmadım" diyerek kendini savundu.

- Uyuşturucu satarken yakalandı "uyuşturucunun ticaretini yapmadım" dedi

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu madde satarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, "uyuşturucunun ticaretini yapmadım" diyerek kendini savundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Gülağaç ilçesinde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu madde imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede bulunan ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli Nusret B.'yi takibe aldı. 4 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri şahsın aracına binip hareket ettiği sırada takibini sürdürdü. Aksaray - Konya Karayoluna çıkan otomobile yolda bir şahıs alan Nusret B.'nin 2 kilometre sonra yolun kenarında durması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli Nusret B., aracına aldığı şahsa uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken Gülağaç ilçesindeki evinde ve aracında Narkotik detektörü 'Yalman' isimli köpekle yapılan aramada 35 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, bir miktar uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonun ardından ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi sevk edildi. Adliyeye getirildiği esnada gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Nusret B., "Uyuşturucu ticareti yapmadım hiç" diye cevap verdi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi.

Uyuşturucu satarken yakalandı uyuşturucunun ticaretini yapmadım dedi
Uyuşturucu satarken yakalandı uyuşturucunun ticaretini yapmadım dedi
Uyuşturucu satarken yakalandı uyuşturucunun ticaretini yapmadım dedi

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satarken yakalandı 'uyuşturucunun ticaretini yapmadım' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu satarken yakalandı "uyuşturucunun ticaretini yapmadım" dedi - Son Dakika
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