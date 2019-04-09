Uyuşturucu Satıcıları Adliyede
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Uyuşturucu satıcıları adliyedeESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:40 Kaynak: İHA
Uyuşturucu satıcıları adliyede
ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince kent genelinde 'Sokak satıcılarına' yönelik yapılan planlı çalışma kapsamında 2 şahıs yakalandı. Şahıslara ait 3 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 44,25 gram bonzai, 32 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
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