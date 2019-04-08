Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcıları Adliyeye Sevk Edildi

Uyuşturucu Satıcıları Adliyeye Sevk Edildi

3 dakika önce

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Satıcıları Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik planlı operasyon düzenledi. 15 şahıs ve bu şahıslara ait 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 hedef şahıstan 13'ü yakalandı. 2 şahsı yakalama çalışmaları devam ederken, ikametlerde bulunan diğer kişilerle birlikte toplam 18 kişiden 15'i hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. 9 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı gözaltına alındı. 3 şahsa ilişkin ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında işlem yapıldı. Operasyonda yapılan aramada 65 gram sentetik kannabinodin (bonzai) maddesi, 2 çıkı halinde 1,22 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap, 1 tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ve 13 adet 7.65 mermi, 1 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önceki yakalamalarla birlikte toplam 876,11 gram sentetik kannabinodin (bonzai) maddesi, 29,27 gram metamfetamin, 46 adet sentetik ecza maddesi, 15,11 gram skunk, 0,67 gram esrar, 3 adet extacy hap, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 13 adet 7.65 çapında fişek, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 7 şahıs bugün adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:40 Kaynak: İHA

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